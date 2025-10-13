Il distacco nella Race tra Paolini e Rybakina | cosa può cambiare a Ningbo Ipotesi scontro diretto

Oasport.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ aggiornamento odierno della Race WTA di singolare, giunto ufficialmente al termine del 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini ha scavalcato la kazaka Elena Rybakina e si è issata in ottava posizione, l’ultima utile per l’accesso alle Finals di Riad, in programma ad inizio novembre. L’italiana ha ora 218 punti di margine nei confronti della diretta rivale, la kazaka Elena Rybakina: grazie al gioco degli scarti, inoltre, l’azzurra sa già di avere ottime possibilità di disputare il torneo di fine stagione, in quanto la kazaka dovrà rinunciare a molti punti in caso di risultato migliore a Ningbo e Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it

il distacco nella race tra paolini e rybakina cosa pu242 cambiare a ningbo ipotesi scontro diretto

© Oasport.it - Il distacco nella Race tra Paolini e Rybakina: cosa può cambiare a Ningbo. Ipotesi scontro diretto

In questa notizia si parla di: distacco - race

Il possibile distacco minimo e massimo tra Sinner e Alcaraz se lo spagnolo giocherà a Toronto: rischio solco nella Race

Il distacco nella Race tra Paolini e Rybakina: cosa può cambiare a Ningbo. Ipotesi scontro diretto - Nell'aggiornamento odierno della Race WTA di singolare, giunto ufficialmente al termine del 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini ha scavalcato la kazaka Elena ... oasport.it scrive

distacco race paolini rybakinaJasmine Paolini incrementa su Rybakina e può sorpassare Andreeva nella Race verso le Finals. E con gli scarti… - Venerdì 10 ottobre potrebbe rivelarsi la giornata decisiva per Jasmine Paolini nella rincorsa verso la qualificazione alle WTA Finals 2025, in programma a ... Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Distacco Race Paolini Rybakina