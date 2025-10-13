Nell’ aggiornamento odierno della Race WTA di singolare, giunto ufficialmente al termine del 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini ha scavalcato la kazaka Elena Rybakina e si è issata in ottava posizione, l’ultima utile per l’accesso alle Finals di Riad, in programma ad inizio novembre. L’italiana ha ora 218 punti di margine nei confronti della diretta rivale, la kazaka Elena Rybakina: grazie al gioco degli scarti, inoltre, l’azzurra sa già di avere ottime possibilità di disputare il torneo di fine stagione, in quanto la kazaka dovrà rinunciare a molti punti in caso di risultato migliore a Ningbo e Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il distacco nella Race tra Paolini e Rybakina: cosa può cambiare a Ningbo. Ipotesi scontro diretto