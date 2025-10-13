Il discorso di Trump alla Knesset

Donald Trump è alla Knesset, il Parlamento israeliano, per tenere un discorso nel giorno in cui Hamas rilascia gli ostaggi trattenuti per 737 giorni a Gaza. Il presidente americano è arrivato questa mattina in Israele ( qui puoi leggere tutto quello che c'è da sapere sulla giornata ), accolto in aeroporto dal primo ministro Benjamin Netanyahu.  . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

