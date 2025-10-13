Donald Trump è alla Knesset, il Parlamento israeliano, per tenere un discorso nel giorno in cui Hamas rilascia gli ostaggi trattenuti per 737 giorni a Gaza. Il presidente americano è arrivato questa mattina in Israele ( qui puoi leggere tutto quello che c'è da sapere sulla giornata ), accolto in aeroporto dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Trump è stato accolto da un lunghissimo applauso. Prima di lui ha parlato il primo ministro Benjamin Netanyahu, rivolgendosi a Trump in lingua inglese, senza traduzione dall'ebraico, lo ha ringraziato per il sostegno dato a Israele, "come nessun presidente americano aveva fatto". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il discorso di Trump alla Knesset: "L'alba di un nuovo medio oriente"