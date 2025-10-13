Il discorso di Trump alla Knesset | L' alba di un nuovo medio oriente
Donald Trump è alla Knesset, il Parlamento israeliano, per tenere un discorso nel giorno in cui Hamas rilascia gli ostaggi trattenuti per 737 giorni a Gaza. Il presidente americano è arrivato questa mattina in Israele ( qui puoi leggere tutto quello che c'è da sapere sulla giornata ), accolto in aeroporto dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Trump è stato accolto da un lunghissimo applauso. Prima di lui ha parlato il primo ministro Benjamin Netanyahu, rivolgendosi a Trump in lingua inglese, senza traduzione dall'ebraico, lo ha ringraziato per il sostegno dato a Israele, "come nessun presidente americano aveva fatto". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Prima di tenere il suo discorso sull'accordo di pace tra Israele e Hamas al parlamento israeliano, Trump ha scritto un messaggio sul libro degli ospiti della Knesset: “È un grande onore, un grande e bellissimo giorno, un nuovo inizio" #Trump #Knesset #Israele - X Vai su X
