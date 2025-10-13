Il discorso di Trump alla Knesset | La guerra è finita Hamas rispetterà l’accordo
Gerusalemme, 13 ottobre 2025 - "Questo è un giorno meraviglioso, mai visto un giorno così. La guerra è finita, Hamas rispetterà l'accordo ". Sono state queste le parole di Donald Trump prima del suo intervento alla Knesset, il parlamento israeliano. "È un inizio completamente nuovo, e credo che non ci sia mai stato un evento simile". "L'amore nelle strade è stato semplicemente incredibile", ha aggiunto Trump. TOPSHOT - Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) and President Isaac Herzog (L) welcome US President Donald Trump (C) at Ben Gurion Airport on the outskirts of Lod near Tel Aviv on October 13, 2025, on the first leg of his trip to Israel and Egypt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: discorso - trump
Vertice Trump-Putin, il discorso integrale del presidente Usa (e non parla mai del cessate il fuoco)
La World Liberty di Trump conia il 9% della supply di USD1 dopo il discorso di Waller
Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso nello Utah: colpito da un proiettile al collo durante un discorso in un campus. Trump: «Preghiamo per lui»
“Ho un canale diretto con Putin per i bambini ucraini rapiti”, ha annunciato la First lady americana, Melania Trump, in un "discorso alla nazione" durato cinque minuti. “Otto bambini sono già stati riuniti con le loro famiglie”, ha poi aggiunto. Ad agosto Melania Tr - facebook.com Vai su Facebook
Il discorso alla nazione di Melania Trump: “Canale diretto con Putin per i bambini ucraini rapiti” - X Vai su X
Trump alla Knesset parlerà a un Parlamento diviso - Il presidente Usa davanti ai parlamenti israeliani spiegherà il piano per il cessate il fuoco. Lo riporta avvenire.it
Trump arrivato alla Knesset. A Netanyahu e Herzog: “E’ il vostro giorno migliore” - (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato alla Knesset, dove è atteso un suo intervento dopo un incontro con i parenti dei 20 ostaggi liberati oggi da Hamas dopo la prigi ... Scrive pianetagenoa1893.net