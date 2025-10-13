Il discorso di Trump alla Knesset | La guerra è finita Hamas rispetterà l’accordo

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gerusalemme, 13 ottobre 2025 - "Questo è un giorno meraviglioso, mai visto un giorno così. La guerra è finita, Hamas rispetterà l'accordo ". Sono state queste le parole di Donald Trump prima del suo intervento alla Knesset, il parlamento israeliano. "È un inizio completamente nuovo, e credo che non ci sia mai stato un evento simile". "L'amore nelle strade è stato semplicemente incredibile", ha aggiunto Trump. TOPSHOT - Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) and President Isaac Herzog (L) welcome US President Donald Trump (C) at Ben Gurion Airport on the outskirts of Lod near Tel Aviv on October 13, 2025, on the first leg of his trip to Israel and Egypt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

