Il discorso di Trump alla Knesset interrotto da una contestazione

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 13 ott. (askanews) - Il discorso di Donald Trump alla Knesset è stato interrotto all'improvviso da una contestazione. Due membri del partito d'opposizione arabo-ebraico Hadash, Ayman Odeh e Ofer Cassif, hanno alzato cartelli di protesta con scritto "Riconoscere la Palestina", denunciando il sostegno del presidente Usa alla guerra a Gaza, per poi essere subito espulsi dall'aula dal presidente. Dopo il loro allontamento, Trump ha ripreso il suo discorso sottolineando il servizio "molto efficiente" dei commessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il discorso di trump alla knesset interrotto da una contestazione

© Quotidiano.net - Il discorso di Trump alla Knesset interrotto da una contestazione

In questa notizia si parla di: discorso - trump

Vertice Trump-Putin, il discorso integrale del presidente Usa (e non parla mai del cessate il fuoco)

La World Liberty di Trump conia il 9% della supply di USD1 dopo il discorso di Waller

Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso nello Utah: colpito da un proiettile al collo durante un discorso in un campus. Trump: «Preghiamo per lui»

discorso trump knesset interrottoTrump interrotto da due parlamentari nel discorso alla Knesset - "Questo e' l'inizio dell'era della fede e della speranza questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente ". tg.la7.it scrive

Il discorso di Trump alla Knesset interrotto da una contestazione - (askanews) – Il discorso di Donald Trump alla Knesset è stato interrotto all’improvviso da una contestazione. Come scrive askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Discorso Trump Knesset Interrotto