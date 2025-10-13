Il discorso di Tomasi | Saremo disponibili a discutere per il bene dei toscani
Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi è arrivato al comitato elettorale di Novoli alle 18.30 e ha subito commentato la sconfitta contro il candidato del centrosinistra Eugenio Giani. . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
“Ho dato tutto, vi ho portato fin qui. Ora tocca a voi fare la rivoluzione”. Chiude così il suo discorso Alessandro Tomasi dopo aver parlato di giovani, ambiente (“di cui si sono dimenticati”), lavoro. Dopo aver detto che il reddito di cittadinanza “costa 100 milioni e i - facebook.com Vai su Facebook
