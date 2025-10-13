I commenti scandalizzati alle parole della ministra Eugenia Roccella, che ha criticato le “gite ad Auschwitz” e la mancanza di solidarietà agli ebrei dopo il 7 ottobre, riportati da tutti i giornali, sembrano alquanto ingenui. Il pensiero della ministra Roccella ha una sua perversa logica e va guardato nella prospettiva dell’ hasbarà, la propaganda difensiva che il governo di Israele mette in atto per giustificare lo sterminio compiuto a Gaza. E’ un discorso totalmente filo-israeliano che testimonia della convergenza tra gran parte delle comunità ebraiche italiane e l’estrema destra oggi al governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il discorso di Roccella sulle ‘gite ad Auschwitz’ ha una sua logica perversa