Il discorso di Donald Trump al parlamento israeliano

Donald Trump in Israele per il rilascio degli ostaggi, l’ovazione della Knesset. Ora il discorso sulla pace in Medio Oriente – Foto e video

Il discorso di Donald Trump alla Knesset è stato interrotto brevemente dalla protesta di due deputati del partito Hadash-Ta'al, composto principalmente da arabi. Ayman Odeh e Ofer Kassif hanno mostrato dei cartelli di protesta e hanno urlato nel plenum

Durante il suo discorso alla Knesset, Donald Trump ha omaggiato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Trump alla Knesset parlerà a un Parlamento diviso - Il presidente Usa davanti ai parlamenti israeliani spiegherà il piano per il cessate il fuoco.

Trump interrotto da due parlamentari nel discorso alla Knesset - "Questo e' l'inizio dell'era della fede e della speranza questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente".