Il discorso di Donald Trump al parlamento israeliano

Internazionale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gerusalemme il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato accolto dalla Knesset come un vincitore il 13 ottobre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Donald Trump in Israele per il rilascio degli ostaggi, l’ovazione della Knesset. Ora il discorso sulla pace in Medio Oriente – Foto e video

discorso donald trump parlamentoTrump alla Knesset parlerà a un Parlamento diviso - Il presidente Usa davanti ai parlamenti israeliani spiegherà il piano per il cessate il fuoco. Da avvenire.it

discorso donald trump parlamentoTrump interrotto da due parlamentari nel discorso alla Knesset - "Questo e' l'inizio dell'era della fede e della speranza questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente ". Riporta tg.la7.it

