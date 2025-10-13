Il direttore generale del Gonzaga Campus | Lettera ai giovani di Palermo per una cultura che non accetta la violenza

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giovani devono farsi attori e promotori di una cultura della pace dove bellezza, giustizia, libertà diventino i pilastri di una società migliore. A poche ore dal drammatico fatto di cronaca della morte del giovane Paolo Taormina, il direttore generale del Gonzaga Campus scrive una lettera. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: direttore - generale

Caso tax credit, Iervolino diffida l’ex direttore generale Cinema: «Danni per quasi 50 milioni di euro, ha violato le regole più elementari»

Il direttore generale Cei: "La forza della Cna?. Siamo la spina dorsale di questo Paese"

Non è accettabile che, ancora oggi, un direttore generale citi la "fragilità degli uomini in amore" per giustificare atti di violenza. È ora di uscire dalla caverna

Il Gonzaga Campus ai giovani: “Reagite con il bene, siete voi la speranza di Palermo” - I giovani devono farsi attori e promotori di una cultura della pace dove bellezza, giustizia, libertà diventino i pilastri di una società migliore. Riporta blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Direttore Generale Gonzaga Campus