Il diavolo veste Prada 2 sul Lago di Como | ciak a Villa del Balbiano con Anne Hathaway ed Emily Blunt

Dopo le giornate milanesi, il set di “Il diavolo veste Prada 2” ha cambiato scenario e oggi, 13 ottobre, ha acceso i riflettori su Villa del Balbiano, affacciata sul Lago di Como. Tra ciak, comparse e security discreta, le protagoniste Anne Hathaway ed Emily Blunt hanno girato alcune scene negli. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: diavolo - veste

Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set

Miranda Priestly è tornata! Meryl Streep sul set di Il Diavolo Veste Prada 2

‘Il diavolo veste Prada 2’, i casting: “Così abbiamo reclutato 2.500 comparse”

Anne Hathaway e «Il diavolo veste Prada» a due passi dal Ticino - X Vai su X

Continuano a Milano le riprese del film “Il diavolo veste Prada” L’attrice, elegantissima, è stata vista correre tra le vie del centro, proprio davanti al Duomo! Video: Ig alessiodifraph #radio105 #annehathaway #ildiavolovesteprada @annehathaway - facebook.com Vai su Facebook

Il diavolo veste Prada 2, le foto di Lady Gaga sul set - Come noto, le riprese del sequel di uno dei film più amati e apprezzati dal pubblico sono in corso a New York, da dove arrivano le intriganti foto rubate ... Lo riporta ciakmagazine.it

Il diavolo veste Prada 2… e invade Milano: mappa completa delle riprese in città (e Donatella Versace spunta nel cast) - Tra droni sul Duomo, sfilate trasformate in scene di film e duemila comparse scelte in città, Il Diavolo Veste Prada 2 accende Milano. Riporta vanityfair.it