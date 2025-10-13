Il derby in Serie A2 Harrison e Loro fanno sorridere Bergamo | Urania ko

BASKET Bergamo si prende la vittoria di forza contro l’Urania. Il derby cambia padrone quando Harrison (nella foto) e Loro alzano il volume della partita e trasformano l’inerzia. E pensare che per oltre metà gara aveva comandato Milano: Taylor fa scintille (26), ritmo controllato, +12 sul 23-35 nonostante l’espulsione di Hogue. È lì che Milano deve chiuderla e invece spreca: cinque minuti senza canestro prima dell’intervallo (33-37) rimettono in corsa la Gruppo Mascio. Dopo la pausa Sabatini prova a spingere, Gentile tiene l’urto, ma si accende Harrison, Loro ci mette fisicità e i rimbalzi d’attacco ribaltano la geografia del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il derby in Serie A2. Harrison e Loro fanno sorridere Bergamo: Urania ko

