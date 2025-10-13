Il derby delle espulsioni Dalmonte | Mi scuso

Coach Luca Dalmonte aveva chiesto la prima vittoria stagionale nel derby ed è stato accontentato dai suoi ragazzi. Una scossa importante per l’ Andrea Costa, che oltre a sbloccare quota zero in classifica ha anche ritrovato la veste migliore dei suoi uomini di punta, vedi Kupstas e Sanguinetti, senza scordare la solidità di Gatto e Thioune sotto canestro. Un buon viatico anche in vista del quasi immediato ritorno in campo, mercoledì sera ancora in casa contro Quarrata. "Di fronte a una partita come questa dalle mie parole non possono che arrivare complimenti ai giocatori per come hanno interpretato la partita, per come hanno provato e spesso centrato quanto abbiamo preparato – sottolinea Dalmonte –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

