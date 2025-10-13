Il delitto di via Spinuzza la sorella di Paolo Taormina | Ho inseguito l' assassino ha puntato la pistola anche a me
"Ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo. Io l'ho inseguito, lui ha tirato una bottiglia contro mia cognata Desirée, la fidanzata di Paolo. Io, inseguendolo, ho cercato di tirargliene un'altra. Poi da lontano lui ha puntato la pistola anche contro di me e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: delitto - spinuzza
Ha confessato il delitto di via Spinuzza a Palermo, ora le indagini mirano a scoprire se il movente dato agli inquirenti sia reale: la vittima avrebbe importunato la sua compagna mesi fa - X Vai su X
PALERMO – ORRORE IN VIA SPINUZZA Paolo Taormina è stato ucciso con un colpo di pistola. Il presunto assassino, Gaetano Maranzano, 28 anni, è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Ma il fatto più sconcertante è accaduto un’ora dopo il delitto: M - facebook.com Vai su Facebook
L’omicidio di via Spinuzza a Palermo, il fermato avrebbe confessato il delitto - Avrebbe ammesso il delitto Gaetano Maranzano, fermato per l’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne assassinato a Palermo nel cuore della movida la notte scorsa. Si legge su mondopalermo.it
Delitto di Senago, Chiara Tramontano: "Ho il terrore di vedere Impagnatiello libero" - Delitto di Senago, Chiara Tramontano: "Ho il terrore di vedere Impagnatiello libero" Chiara Tramontano, sorella di Giulia – uccisa a 29 anni mentre era incinta dal fidanzato Alessandro Impagnatiello – ... Segnala affaritaliani.it