Il delitto di via Spinuzza la sorella di Paolo Taormina | Ho inseguito l' assassino ha puntato la pistola anche a me

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo. Io l'ho inseguito, lui ha tirato una bottiglia contro mia cognata Desirée, la fidanzata di Paolo. Io, inseguendolo, ho cercato di tirargliene un'altra. Poi da lontano lui ha puntato la pistola anche contro di me e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: delitto - spinuzza

delitto via spinuzza sorellaL’omicidio di via Spinuzza a Palermo, il fermato avrebbe confessato il delitto - Avrebbe ammesso il delitto Gaetano Maranzano, fermato per l’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne assassinato a Palermo nel cuore della movida la notte scorsa. Si legge su mondopalermo.it

