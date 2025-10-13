Il delitto di via Spinuzza la sorella di Paolo Taormina | Ho inseguito l' assassino ha puntato la pistola anche a me

"Ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo. Io l'ho inseguito, lui ha tirato una bottiglia contro mia cognata Desirée, la fidanzata di Paolo. Io, inseguendolo, ho cercato di tirargliene un'altra. Poi da lontano lui ha puntato la pistola anche contro di me e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it