il darwinismo sociale esiste ma i forti di oggi potrebbero diventare i vinti di domani

La teoria dell'evoluzione e dell'ecologia elaborata da Darwin, e i suoi sviluppi successivi, è stata talvolta estesa ai rapporti tra umani. Il darwinismo sociale postula che le società siano plasmate dalla lotta per l'esistenza, dove vince chi è meglio adattato a fronteggiare la competizione. In altre parole: vincono i migliori, un esito considerato "giusto", come avviene nelle competizioni sportive. Ha senso chiedersi cosa sia "giusto" o "ingiusto" quando parliamo di natura? I primi documentari naturalistici mostravano che gazzelle o zebre sfuggivano ogni volta all'attacco dei leoni. Tanto che, da bambino, temevo che i leoni sarebbero presto morti di fame.

