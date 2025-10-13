Il ct di Israele urla nello spogliatoio vuole risposte contro l'Italia | Alzate la testa Alzatela!
Il ct di Israele Ben Shimon scuote la squadra dopo il 5-0 con la Norvegia, ha le idee chiare in vista del confronto contro la Nazionale azzurra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Israele-Italia finisce in rissa, Gattuso urla agli avversari di stare zitti: cosa è successo
La madre che sfida Netanyahu: Einav Zangauker urla il nome del figlio mentre Israele entra a Gaza
Lite tra Speranzon (FdI) e Maiorino (M5s): “Flotilla fa la guerra a Israele”. “Non puoi coprire 75mila palestinesi uccisi con le tue urla”. Su La7
ACCORDO DI PACE SU GAZA Scene di gioia nella piazza degli ostaggi a Tel Aviv e scene di gioia a Gaza. Le delegazioni di Hamas e Israele hanno firmato l’ACCORDO in Egitto. Gioia, slogan, lacrime, canzoni, urla, in ebraico, in arabo, in inglese. Non cono - facebook.com Vai su Facebook
Quando un ministro alla Difesa urla su X "Gaza sta bruciando!"con un senso, immagino, pure di godimento (Israel Katz, ministro alla Difesa di Israele) significa che l'umanità non è tanto lontano dall'estinguersi. - X Vai su X
UFFICIALE, salta Italia-Israele: “Sputava sangue nello spogliatoio” - Disavventura per il difensore che ha riportato frattura delle costole e danni al polmone: non può neanche viaggiare in aereo ... Lo riporta calciomercato.it