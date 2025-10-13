Il CT di Israele prima della partita con l'Italia | Bisogna separare il calcio dal resto

Il CT di Israele, Ben Shimon, nella conferenza della vigilia della partita con l'Italia ha dichiarato: "Pensiamo solo alla partita e a portare felicità al nostro popolo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”

Freedom Flotilla, lo scontro via radio tra gli attivisti e la marina di Israele prima del blocco: «Siete gli unici responsabili». La risposta della militante a bordo – Il video

Gaza prima e dopo le bombe di Israele: l'impressionante video su Instagram che mostra la distruzione https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/gaza-prima-dopo-bombardamenti-israele/

"Stop alla partita Norvegia-Israele" Questi manifesti di protesta apparsi ieri per le strade di Oslo, dove questa sera si giocherà la partita delle qualificazioni mondiali. Vicino allo stadio si terrà una manifestazione in favore della #Palestina, prima del calcio d'i

