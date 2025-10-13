Fino al 18 ottobre Credem organizza una serie di eventi nell’ambito della terza edizione di “E’ Cultura”, manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale promossa dall’ Associazione Bancaria Italiana e dall’ Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (Acri). Dopo la riuscita ostensione dei due splendidi arazzi restaurati (parte della collezione privata) nella sede di Palazzo Spalletti Trivelli in via Emilia San Pietro 4 (foto), oggi – alle 16.30 e alle 17.30 – sarà possibile visitare per la prima volta Officine Credem, sede del Gruppo dedicata a innovazione, collaborazione, crescita e creazione di valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Credem apre al pubblico le sue ’Officine’