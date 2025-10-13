Il Credem apre al pubblico le sue ’Officine’
Fino al 18 ottobre Credem organizza una serie di eventi nell’ambito della terza edizione di “E’ Cultura”, manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale promossa dall’ Associazione Bancaria Italiana e dall’ Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (Acri). Dopo la riuscita ostensione dei due splendidi arazzi restaurati (parte della collezione privata) nella sede di Palazzo Spalletti Trivelli in via Emilia San Pietro 4 (foto), oggi – alle 16.30 e alle 17.30 – sarà possibile visitare per la prima volta Officine Credem, sede del Gruppo dedicata a innovazione, collaborazione, crescita e creazione di valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: credem - apre
Al via lunedì 20 ottobre la SuperLega Credem Banca 2025/26. @PowervolleyMI-@modenavolley apre il campionato dei campioni del mondo. Tutti i match. @CalcioFinanza - X Vai su X
Sabato 11 ottobre Palazzo Spalletti Trivelli apre le sue porte per un evento speciale nell’ambito di “è Cultura”, l’iniziativa promossa da ABI. Per la prima volta si potranno ammirare due raffinati arazzi antichi delle collezioni d’arte Credem: uno fiammingo, databi - facebook.com Vai su Facebook
Il Credem apre al pubblico le sue ’Officine’ - Fino al 18 ottobre Credem organizza una serie di eventi nell’ambito della terza edizione di “E’ Cultura”, manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale promossa dall’ Associazione Bancaria I ... Scrive msn.com
Credem, cinque eventi all’insegna della cultura - Credem, dall’11 al 18 ottobre organizzerà una serie di eventi nell’ambito della terza edizione di “E’ Cultura”, una manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale, inclusiva e ... Secondo bluerating.com