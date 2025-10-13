Il Credem apre al pubblico le sue ’Officine’

Ilrestodelcarlino.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 18 ottobre Credem organizza una serie di eventi nell’ambito della terza edizione di “E’ Cultura”, manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale promossa dall’ Associazione Bancaria Italiana e dall’ Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (Acri). Dopo la riuscita ostensione dei due splendidi arazzi restaurati (parte della collezione privata) nella sede di Palazzo Spalletti Trivelli in via Emilia San Pietro 4 (foto), oggi – alle 16.30 e alle 17.30 – sarà possibile visitare per la prima volta Officine Credem, sede del Gruppo dedicata a innovazione, collaborazione, crescita e creazione di valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il credem apre al pubblico le sue 8217officine8217

© Ilrestodelcarlino.it - Il Credem apre al pubblico le sue ’Officine’

In questa notizia si parla di: credem - apre

credem apre pubblico sueIl Credem apre al pubblico le sue ’Officine’ - Fino al 18 ottobre Credem organizza una serie di eventi nell’ambito della terza edizione di “E’ Cultura”, manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale promossa dall’ Associazione Bancaria I ... Scrive msn.com

Credem, cinque eventi all’insegna della cultura - Credem, dall’11 al 18 ottobre organizzerà una serie di eventi nell’ambito della terza edizione di “E’ Cultura”, una manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale, inclusiva e ... Secondo bluerating.com

Cerca Video su questo argomento: Credem Apre Pubblico Sue