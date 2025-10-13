Il Costone si sbarazza di Pontedera Ospiti in partita solo nel primo tempo
COSTONE 72 PONTEDERA 48 COSTONE: Samokhvalova 24, Zanelli 4, Miccoli 12, Braida, Casini, Bonaccini G., Sposato 2, Pierucci, Bonaccini V. 6, Nanni 4, Sabia 4, Kazantseva 6. Allenatore Fattorini. PONTEDERA: Chiemiska 4, Marassi 6, Garbini 6, Marsili 1, Puccini 2, Daddi 2, Preziuso 11, Capozzo, Santini 6, Salvadori 12. Allenatore Biagi. Arbitri: Dori, Goma Faisal. Parziali: 17-11, 32-27, 60-33. SIENA – Seconda vittoria in altrettante partite per l’Oleificio Fiorentini Costone. La squadra di Fattorini ha fatto la voce grossa battendo Pontedera per 75-48. Ma, a discapito del punteggio finale, la partita non è stata una passeggiata per le costoniane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net