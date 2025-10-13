Anche al più distratto degli sguardi del più disattento degli osservatori non può sfuggire la violenza e la tragedia umana che segna la realtà dei conflitti in corso. Né sfugge la logica dell’egoismo nazionale mentre l’uso pre-potente della tecnologia (e non l’uso in quanto tale, benevolo e prezioso in molteplici ambiti della società) sta accelerando il processo di solidificazione delle basi di una costituzione materiale di tipo tecnocratico e di scala globale. Da una parte e di fatto, soggetti diversi dalle istituzioni pubbliche, influenzano, condizionano, e orientano la vita quotidiana di singoli cittadini e intere fasce di popolazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il costo dei principi nella società tecnocratica. Scrive Gerace