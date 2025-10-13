Il cortisolo | L’ormone dello stress metabolico e psichico

Viviamo tempi di precarietà Oggi più che mai sperimentiamo una duplice precarietà: emotiva e alimentare. Le nostre scelte a tavola sono spesso condizionate non solo dalle possibilità economiche, ma anche dallo stato emotivo in cui ci troviamo. L’ipotalamo: il regista interno Questi fattori agiscono sull’ ipotalamo, una struttura del cervello che funge da ponte tra il mondo esterno e i sistemi ormonali, metabolici e immunitari del nostro organismo. L’ipotalamo è, di fatto, il regista metabolico ed emotivo del corpo umano. Come nasce lo stress Lo stress origina proprio dall’ipotalamo e si manifesta in due modi: attraverso l’aumento del cortisolo nel sangue;. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il cortisolo: L’ormone dello stress metabolico e psichico

In questa notizia si parla di: cortisolo - ormone

Cortisolo, quali sono i meccanismi che regolano la produzione dell’ormone dello stress e come possiamo davvero intervenire

I disturbi dell’apparato digerente, talvolta, possono essere connessi ad uno stato di stress psico-fisico. Anche il sole, che stimola la produzione di cortisolo (l’ormone dello stress), può avere una correlazione con questi fenomeni. Per riuscire a prevenirli il nostr - facebook.com Vai su Facebook

Come abbassare cortisolo: i rimedi per gestire l'ormone dello stress - Come abbassare cortisolo, causa di vari disturbi, con alcuni rimedi. msn.com scrive

Stress da rientro? È colpa del cortisolo. I 5 gesti che lo neutralizzano - Le vacanze stanno per essere archiviate e hai l’ansia al solo pensiero di tutti gli impegni che ti attendono? Riporta vanityfair.it