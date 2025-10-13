Il corteo dei bus con i detenuti palestinesi arriva a Gaza

Come ha comunica l'esercito israeliano sono stati liberati 2mila detenuti palestinesi subito dopo la liberazione degli ultimi ostaggi israeliani vivi. I prigionieri palestinesi sono arrivati a Gaza a bordi di diversi autobus in base all'accordo raggiunto tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

il corteo dei bus con i detenuti palestinesi arriva a gaza

© Tgcom24.mediaset.it - Il corteo dei bus con i detenuti palestinesi arriva a Gaza

