Il corteo dei bus con i detenuti palestinesi arriva a Gaza
Come ha comunica l'esercito israeliano sono stati liberati 2mila detenuti palestinesi subito dopo la liberazione degli ultimi ostaggi israeliani vivi. I prigionieri palestinesi sono arrivati a Gaza a bordi di diversi autobus in base all'accordo raggiunto tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Pro Pal davanti al Beccaria per due minori arrestati in corteo, i detenuti sventolano lenzuola infuocate: il video
#sciopero Sto ancora aspettando uno sciopero, un corteo, una manifestazione, un sit-in, un volantinaggio, un flash-mob, una semplice dichiarazione di Landini, dei Sindacati di Base e delle sinistre a favore della liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas... - facebook.com Vai su Facebook
Corteo Pro Pal oggi a Roma: gli orari, il percorso, i blocchi del traffico e i trasporti deviati - Continuano in tutta Italia, e soprattutto nella Capitale, le manifestazioni a favore della Palestina. Come scrive ilgazzettino.it
Israele rilascia quasi 2mila detenuti palestinesi: i bus della Croce Rossa acclamati dalla folla - Nel quadro dell'accordo raggiunto in Egitto Hamas ha liberato tutti i 20 ostaggi israeliani ancora a Gaza. Scrive today.it