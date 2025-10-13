Il correttore in stick è un manifesto di cura design innovazione
Non esiste al momento make up più smart di quello in stick. Intelligente ma anche premuroso, facile da usare e dotato di performance avanzate. Un trucco che è un manifesto contemporaneo di design (l’estetica del prodotto è tra le più belle), prestazioni formulative eccellenti (tra colori e principi attivi), rapidità d’uso. Anche il correttore in stick appartiene a questa famiglia. Tra gli ultimi nati, scopriamo il Concealer Stick Spf 20 di Kess Berlin. Un prodotto multifunzionale che unisce nel suo stick, skincare, protezione solare e make up. Perché scegliere un correttore in stick: minimalista e smart. 🔗 Leggi su Amica.it
