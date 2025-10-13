Il coro Polyphonia dalla Bulgaria apre la 24esima rassegna musicale Bernardino Lupacchino dal Vasto

13 ott 2025

Primo appuntamento della 24esima edizione della rassegna musicale Bernardino Lupacchino dal Vasto, domenica 12 ottobre, con la partecipazione del coro da camera Polyphonia di Sofia (Bulgaria).Il coro femminile, diretto da Luidmila Gherova e accompagnato al pianoforte da Ivelina Ivancheva, ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

