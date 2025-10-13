Il consiglio comunale celebra il centenario del circuito del Gelso Bianco tra storia e motori

Cataniatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla presenza del presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, nell’Aula consiliare “di Palazzo degli Elefanti con il convegno “La Golden Age dell’automobilismo storico siciliano”, si è concluso il raduno “IX Etnasprint – Centenario del Circuito del Gelso Bianco”, organizzato dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Acerra celebra centenario acquisizione Castello dei Conti - Acerra si appresta a celebrare il centenario dell'acquisizione a patrimonio pubblico del Castello dei Conti con una serie di eventi commemorativi, finalizzati a valorizzare uno dei simboli più ... ansa.it scrive

consiglio comunale celebra centenarioCommemorazione in Consiglio comunale della Notte di San Bartolomeo - La pubblicazione verrà presentata lunedì 6 ottobre durante il Consiglio comunale alla presenza dell'On. Si legge su nove.firenze.it

Sansepolcro, il consiglio comunale celebra eccellenze sportive e associazionistiche - Arezzo, 30 dicembre 2024 – L’ultimo consiglio comunale dell’anno ha celebrato alcune eccellenze sportive e associazionistiche del Borgo particolarmente distintesi nel 2024. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Comunale Celebra Centenario