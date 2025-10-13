Il consiglio comunale celebra il centenario del circuito del Gelso Bianco tra storia e motori

Alla presenza del presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, nell’Aula consiliare “di Palazzo degli Elefanti con il convegno “La Golden Age dell’automobilismo storico siciliano”, si è concluso il raduno “IX Etnasprint – Centenario del Circuito del Gelso Bianco”, organizzato dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

