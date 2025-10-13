Il Comune di Spoleto dice stop al gioco d' azzardo

Il Comune di Spoleto, come capofila della Zona Sociale n. 9, è promotore del piano attuativo “GAME OVER - Diciamo stop al gioco d'azzardo” finalizzato alla riduzione dei rischi della dipendenza da gioco patologico attraverso la promozione di eventi, attività e laboratori pensati per varie fasce. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

