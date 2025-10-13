Il Comune di Parma a Barcellona per il seminario europeo sulle narrazioni interculturali del progetto Stand

Il Comune di Parma, dal 6 all’8 ottobre, ha partecipato al Transnational Seminar on Intercultural Narratives and City Cooperation a Barcellona.L’iniziativa rientra nel progetto europeoS.T.A.N.D. (Strengthening Towns’ Activation for new Narratives on Diversity) - finanziato dal Programma delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

