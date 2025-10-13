Il Comune di Milano non interrompe i rapporti con Israele | manifestanti in piazza tensioni con le forze dell'ordine

Dopo che il Consiglio comunale di Milano ha votato per non interrompere il gemellaggio con Tel Aviv e i rapporti con Israele, centinaia di manifestanti sono scesi in piazza; alcuni di loro hanno tentato di occupare Palazzo Marino, tensioni si sono registrate con le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: comune - milano

Urbanistica a Milano, il caso Pella infiamma il Consiglio a Concorezzo: “Chiarezza sui rapporti col Comune”

Lo scandalo urbanistica a Milano ferma i cantieri che farebbero bene alla città. L’Sos di Progetto Arca: “In Comune nessuno firma più nulla”

Comune Milano approva vendita San Siro

Comune di Milano. . ? Prosegue il restauro del Monumento ai caduti delle Cinque Giornate, capolavoro dello scultore Giuseppe Grandi, simbolo della memoria e dell’identità milanese. ? L’intervento prevede il restauro conservativo dell’obelisco, del basa - facebook.com Vai su Facebook

#Welfare. Mediazione familiare gratuita per genitori separati Al Centro Gea Irene Bernardini il percorso è gratuito per i residenti a Milano con un ISEE non superiore ai 45mila euro. Per info scrivere a pss.gea@comune.milano.it https://comune.milano.it/ar - X Vai su X

Il Comune di Milano non interrompe i rapporti con Israele: manifestanti in piazza, tensioni con le forze dell’ordine - Dopo che il Consiglio comunale di Milano ha votato per non interrompere il gemellaggio con Tel Aviv e i rapporti con Israele, centinaia di manifestanti ... Segnala fanpage.it

Protesta pro Pal interrompe una seduta del Consiglio comunale a Milano: “Complici del genocidio, vergognatevi” - Oggi pomeriggio alcuni attivisti pro Pal hanno fatto irruzione nell’aula del consiglio comunale di Milano srotolando bandiere palestinesi e gridando “Palestina Libera” e “Stop al genocidio”. Si legge su fanpage.it