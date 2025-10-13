Il Comune bacchetta ancora l' Aica | Undici diffide inascoltate per una perdita idrica pronti a denunciare
Il responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Agrigento, Alberto Avenia, ha emesso un’ordinanza urgente per il ripristino della rete idrica e della sede stradale tra via delle Viole e via Gela, fra San Leone e il Villaggio Peruzzo, da eseguire entro dieci giorni. Il provvedimento fa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: comune - bacchetta
Assistenza domiciliare, il Tar "bacchetta" il Comune di Agrigento: stop alla gara
Autorità anticorruzione bacchetta il Comune. "Affidamento irregolare dei servizi tecnici"
Villa al posto della falegnameria, il Tar bacchetta duramente il Comune sugli atti negati L'amministrazione di Cori era stata invitata a depositare una serie di documenti per l'udienza al Tar sulla villa abusiva del marito della presidente del consiglio… - X Vai su X
Mazara, bilanci in ritardo e gestione opaca: la Corte dei Conti bacchetta il Comune #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Cortina, il Comune assume undici dipendenti: ecco come partecipare al bando - Nel tentativo di colmare le carenze dell'organico, che gravano in particolare su alcuni uffici, l'amministrazione ha aperto cinque concorsi ... Secondo ilgazzettino.it
Cortina, il Comune assume undici dipendenti: ecco come partecipare al bando - L'amministrazione comunale dispone di diverse strutture per ospitare i propri dipendenti e per venire incontro alle esigenze abitative, considerando le difficoltà che ci sono a Cortina nel reperire ... Da ilgazzettino.it