Il Comune bacchetta ancora l' Aica | Undici diffide inascoltate per una perdita idrica pronti a denunciare

Il responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Agrigento, Alberto Avenia, ha emesso un’ordinanza urgente per il ripristino della rete idrica e della sede stradale tra via delle Viole e via Gela, fra San Leone e il Villaggio Peruzzo, da eseguire entro dieci giorni. Il provvedimento fa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it