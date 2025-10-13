Il Como a Perth contro il Milan non sarà solo | Portiamo 50 tifosi con noi in Australia

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'annuncio del club degli Hartono in vista della partita di febbraio: "Al nostro fianco come ambasciatori del club e della Serie A". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il como a perth contro il milan non sar224 solo portiamo 50 tifosi con noi in australia

© Gazzetta.it - Il Como a Perth contro il Milan non sarà solo: "Portiamo 50 tifosi con noi in Australia"

In questa notizia si parla di: como - perth

La Serie A in Australia? Il governo locale dice sì a Milan-Como a Perth

Viaggio di 24 ore, biglietto da 1.200 euro e... Sinner: come sarebbe Milan-Como a Perth

Voli, albergo e... Sinner: quanto costa vedere Milan-Como a Perth

como perth contro milanIl Como a Perth contro il Milan non sarà solo: "Portiamo 50 tifosi con noi in Australia" - L'annuncio del club degli Hartono in vista della partita di febbraio: "Al nostro fianco come ambasciatori del club e della Serie A" ... Come scrive msn.com

como perth contro milanIl Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida con il Milan e spiega: "Perché vogliamo giocare a Perth" - Il club lariano ha indirizzato una lettera aperta ai propri tifosi per motivare la decisione di giocare lontano dall'Italia la gara di Serie A contro i rossoneri ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Como Perth Contro Milan