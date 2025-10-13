Il Como a Perth contro il Milan non sarà solo | Portiamo 50 tifosi con noi in Australia

L'annuncio del club degli Hartono in vista della partita di febbraio: "Al nostro fianco come ambasciatori del club e della Serie A". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Como a Perth contro il Milan non sarà solo: "Portiamo 50 tifosi con noi in Australia"

