il comandante interregionale ogaden masciulli ad avellino

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, il Generale di Corpo d'Armata Nicola Massimo Masciulli, dal 24 settembre scorso Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden" (vertice dell'organizzazione territoriale dell'Arma per Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise), ha fatto visita al Comando Provinciale di Avellino. Al suo arrivo presso la Caserma "Litto", l'Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, prima di incontrare gli Ufficiali della sede e delle sette Compagnie dipendenti, una rappresentanza dei militari in servizio nei vari reparti dell'Arma dislocati sul territorio irpino, nonché il personale in congedo dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Forestali.

