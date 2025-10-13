Il colpo al portavalori nelle Filippine poi la fuga | arrestato dopo 2 anni al terminal di Lampugnano dove guidava i bus

Milano, 13 ottobre 2025 – Era ricercato da due anni nel suo Paese di origine, le Filippine. Il 13 settembre 2023, stando alle accuse, aveva rubato più di 3 milioni di pesos, pari a circa 50mila euro, dal furgone portavalori che guidava per conto della società Brink's Philippines. Poi era sparito nel nulla col bottino. La polizia lo ha intercettato a Milano la sera di martedì 7 ottobre durante un servizio di controllo al terminal bus di Lampugnano. Al volante di un bus diretto in Olanda. Attorno alle 19.40, gli agenti del commissariato Bonola e dell'ufficio Immigrazione, rispettivamente guidati dai dirigenti Carmine Mele e Irene Zecchi, hanno controllato i documenti di Eric Asuncion Bello, trentaseienne filippino alla guida di un autobus diretto ad Amsterdam: dalle verifiche nelle banche dati delle forze dell'ordine è emerso che l'uomo era ricercato per una nota Interpol datata 3 aprile 2025 su un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Manila per il furto dei soldi trasportati su un portavalori; un reato che nelle Filippine è punito con la reclusione fino a 20 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

