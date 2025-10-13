Il cimitero delle moto rubate la scoperta della polizia municipale

La polizia municipale e i carabinieri, con il supporto tecnico di personale della Napoli Servizi, hanno scoperto un manufatto abusivo in via Emilio Scaglione e un’attività illecita di presunto riciclaggio di parti di veicoli.La struttura in muratura, con pareti di cemento intonacate ed un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: cimitero - moto

Scontro moto-auto davanti al cimitero: ferito imprenditore agricolo

Scontro moto-auto davanti al cimitero: ferito imprenditore agricolo

ENNESIMO INCIDENTE TRA UN'AUTO E UNA MOTO. SI E' VERIFICATO SULLA STATALE 19 ALL'ALTEZZA DEL CIMITERO DI BATTIPAGLIA Antonella - facebook.com Vai su Facebook

Puglia, scoperto il cimitero delle auto rubate e cannibalizzate: i resti di 14 vetture localizzate con l'elicottero. Il mercato nero dei pezzi di ricambio - Un vero e proprio cimitero di auto rubate, a cui erano stati staccati pezzi da rivendere nel mercato nero dei pezzi di ricambio. Riporta msn.com