Il cimitero delle moto rubate la scoperta della polizia municipale

Napolitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia municipale e i carabinieri, con il supporto tecnico di personale della Napoli Servizi, hanno scoperto un manufatto abusivo in via Emilio Scaglione e un’attività illecita di presunto riciclaggio di parti di veicoli.La struttura in muratura, con pareti di cemento intonacate ed un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cimitero - moto

Scontro moto-auto davanti al cimitero: ferito imprenditore agricolo

Scontro moto-auto davanti al cimitero: ferito imprenditore agricolo

cimitero moto rubate scopertaPuglia, scoperto il cimitero delle auto rubate e cannibalizzate: i resti di 14 vetture localizzate con l'elicottero. Il mercato nero dei pezzi di ricambio - Un vero e proprio cimitero di auto rubate, a cui erano stati staccati pezzi da rivendere nel mercato nero dei pezzi di ricambio. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cimitero Moto Rubate Scoperta