Il cielo si rabbuia | inizio settimana segnato dalle nuvole

Leccotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizio settimana coperto: nuvole e schiarite la faranno infatti da padrone, con un lieve calo delle temperature sia minime sia massime.Le previsioni per martedìA Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

