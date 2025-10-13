Il cielo si rabbuia | inizio settimana segnato dalle nuvole
Inizio settimana coperto: nuvole e schiarite la faranno infatti da padrone, con un lieve calo delle temperature sia minime sia massime.Le previsioni per martedìA Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Buonanotte alle stelle che vegliano nel gelido silenzio della notte sui nostri sogni e le nostre speranze, buonanotte a chi conserva il loro splendore nel cuore e fa di tutto per portare un pò di luce quando il cielo della vita degli altri si rabbuia. (Massimo Lo Pilato - facebook.com Vai su Facebook
A inizio settimana prosegue l’ottobrata, poi la svolta con aria più fredda e instabilità: le previsioni metro - La nuova settimana, che inizia oggi, lunedì 13 ottobre, si aprirà con condizioni di tempo stabile e temperature miti ... Come scrive fanpage.it
Meteo in Liguria: inizio settimana soleggiato, pioggia tra giovedì e venerdì - Il maltempo concede una tregua sull'Italia ma all'orizzonte c'è già un forte peggioramento. Scrive ilsecoloxix.it