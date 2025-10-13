Il ciclo della luna la mestruazione | domande dubbi Percorso madre-figlia 9 13 anni e incontri per i genitori

Padovaoggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro del 15 ottobre è:- il primo incontro del percorso- accogliere voi come genitori- comunicarvi la metodologia, i contenuti- uno spazio di ascolto, rispondere alle vostre domandeIncontro gratuito on-line su iscrizione al seguente link: https:forms.gle14im9ivUYrvMJV797.«Il ciclo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ciclo - luna

"Il ciclo della luna, la mestruazione: domande, dubbi"

La Luna può influenzare il ciclo mestruale? Un fattore può spiegare perché il legame si sta indebolendo

ciclo luna mestruazione domandeLa Luna influenza davvero il ciclo mestruale? Secondo un nuovo studio è possibile, ma c’è un ma - Probabilmente in passato il ciclo mestruale era sincronizzato con i cicli lunari, ma poi le luci artificiali hanno interrotto l'allineamento ... greenme.it scrive

ciclo luna mestruazione domandeLa Luna può influenzare il ciclo mestruale? Un fattore sembra spiegare perché il legame si sta indebolendo - Un nuovo studio ha rilevato che l’influenza della Luna sul ciclo mestruale si sta riducendo dal 2010. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclo Luna Mestruazione Domande