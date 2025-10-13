Il cibo di Torrette nel mirino | Piatti da incubo e immangiabili In ospedale protestano i pazienti

Ancona, 13 ottobre 2025 – Trenta giorni ricoverata all’ospedale di Torrette con i pasti somministrati definiti “da incubo e immangiabili”. Che negli ospedali non si mangia come a casa è risaputo ma la segnalazione che una paziente di 62 anni, anconetana, ha voluto fare contattando il Carlino, va oltre a una questione di gusto. “La minestrina emanava un fetore puzzolente – racconta la donna, dimessa dal reparto di Gastroenterologia pochi giorni fa – io avevo sforzi di stomaco solo per annusarla. "Non l’ho mai mangiata, la rimandavo indietro ma come me tanti altri pazienti. Ci siamo lamentati tutti del cibo che arrivava, io pietanze così cattive non penso di averle mai viste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cibo di Torrette nel mirino: “Piatti da incubo e immangiabili”. In ospedale protestano i pazienti

cibo - torrette

