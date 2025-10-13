IL CERCHIO DEI GIORNI | Ken Follett presenta il suo nuovo libro in Italia

Ieri abbiamo partecipato alla presentazione del nuovo libro di Ken Follett dal titolo “ Il cerchio dei giorni “. L’evento, organizzato dalla casa editrice Mondadori presso il Teatro Carcano di Milano, ha visto la partecipazione entusiasta del pubblico che, al momento dell’arrivo sul palco dell’autore, lo ha accolto calorosamente con un lungo applauso. La prima parte dell’intervista si è concentrata sui motivi che hanno spinto l’autore a scrivere un libro su Stonehenge, uno dei monumenti più iconici e riconoscibili al mondo. Ken Follett ci spiega che è sempre rimasto affascinato dalla sua maestosità e bellezza, chiedendosi molte volte chi ha voluto la sua costruzione, i motivi e perché è stato scelto proprio quel punto lì del sud dell’Inghilterra per la sua realizzazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

