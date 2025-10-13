Il cerchio dei giorni fonde storia e immaginazione costruendo un racconto epico sulle radici dell' umanità e sul suo desiderio eterno di lasciare un segno nella pietra

“ A mo le storie in cui le persone comuni compiono qualcosa che sembra impossibile. E Stonehenge è l’esempio più grande di questo”. Così Ken Follett racconta l’origine del suo nuovo romanzo Il cerchio dei giorni, edito da Mondadori. Leggi anche › Rimedi letterari: 8 libri per curare ogni stato d’animo L’autore, affascinato dal mistero del grande monumento neolitico, ha visitato i siti archeologici legati alla sua costruzione insieme a esperti come Heather Sebire, curatrice del sito di Stonehenge presso English Heritage, e Katy Whitaker, ricercatrice per Historic England. Leggi anche › Rievocazioni storiche e banchetti d’epoca: nasce la Rete delle Città Medievali Dalle cave di West Woods Follett ha esplorato luoghi e tecniche antiche per dare autenticità alla sua narrazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

“Questo libro è costato due anni della mia vita. JK Rowling? Merita ogni milione di dollari che ha guadagnato”: Ken Follett e il mistero di Stonehenge nel suo nuovo romanzo “Il Cerchio dei Giorni”

«Il Cerchio dei giorni, così Ken Follett racconta come nacque Stonehenge - La storia si svolge nell'anno 2500 prima dell'era comune e si apre durante il Rito di Mezza Estate che segna l'inizio di ...

