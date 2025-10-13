Il Centro Tecnico BM si sblocca in campionato battendo Cecina al Palasport Estra

Arezzo, 13 ottobre 2025 – I ragazzi di coach Fioravanti si prendono nel finale una preziosa vittoria Centro Tecnico BM Arezzo-Verodol Cecina 72-64 Parziali: 22-19; 30-37; 53-53 BM: Francesconi ne, Toia 24, Pieri 6, Lemmi 10, Marcantoni ne, Corradossi 11, Rapini 7, Cazzanti 11, Pelucchini 3, Vagnuzzi, Damasco ne, Raguzzi ne. All.Fioravanti Ass.Liberto e Fracassi Verodol: Sabotig, Roventini, Pistolesi T. Barbotti 13, Bruci 8, Saccaggi 6, Bruni, Turini 20, Pistolesi N. 8, Lancioni. All.Da Prato Ass.Cecconi e Garlantini Primi due punti in stagione per la BM Scuola Basket Arezzo che al Palasport Estra si aggiudica la sfida con la Verodol Cecina con il punteggio di 72 a 64, un successo importante soprattutto per il morale degli amaranto in vista di una serie di partite molto impegnative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

