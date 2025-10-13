Il centro medico in provincia di Como all’avanguardia | riferimento per 4 nuove malattie rare

Villa Santa Maria a Tavernerio (Como) amplia le proprie competenze: è stata riconosciuta come hub regionale per la Sindrome di Rett, la Sindrome di Angelman, la Sindrome Cardio-Facio-Cutanea e la Sindrome di Kabuki. Tutte accomunate dalla possibile insorgenza di crisi epilettiche e dalla. 🔗 Leggi su Quicomo.it