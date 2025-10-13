Il centro medico in provincia di Como all’avanguardia | riferimento per 4 nuove malattie rare
Villa Santa Maria a Tavernerio (Como) amplia le proprie competenze: è stata riconosciuta come hub regionale per la Sindrome di Rett, la Sindrome di Angelman, la Sindrome Cardio-Facio-Cutanea e la Sindrome di Kabuki. Tutte accomunate dalla possibile insorgenza di crisi epilettiche e dalla. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: centro - medico
Risucchiato dalla macchina della risonanza: muore in un centro medico
New York, 61enne morto risucchiato da macchina per risonanza: la scena da incubo in un centro medico
Salute, acquisito dal Centro Medico Giancotti di Roma il Milano Face Institute
Il 9 ottobre @synlab_italia inaugura ufficialmente il nuovo centro medico nel cuore del distretto Manifattura Tabacchi, pensato per portare innovazione e vicinanza nella cura della salute. Uno spazio all’avanguardia dove le persone, la qualità dei servizi e l’effi Vai su Facebook
Il centro medico in provincia di Como all’avanguardia: riferimento per 4 nuove malattie rare - Riferimento regionale per la Sindrome di Rett, la Sindrome di Angelman, la Sindrome Cardio- Secondo quicomo.it
Violenze sessuali, arrestato medico di base in provincia di Como - In provincia di Como i carabinieri hanno arrestato un medico di base, con studio in un comune vicino al capoluogo, per violenza sessuale a danni di sue pazienti. Segnala tg24.sky.it