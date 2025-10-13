Il celebre gioco da tavolo Cluedo prende vita | l' evento al Simposio 41

13 ott 2025

Il celebre gioco da tavolo prende vita!?Siete pronti a trasformarvi in veri detective e scoprire chi si nasconde dietro al misterioso delitto del Simposio?Interrogate, cercate indizi, e seguite la vostra intuizione per risolvere il caso prima degli altri!Menù speciale a 20 euro• Antipasto di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

