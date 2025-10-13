Il catcalling? L’ho sdoganato è un gesto spontaneo Rispetto a tutte le piaghe sociali mi sembra una cosa così leggera e non è considerato reato | così Anna Falchi

“Il catcalling non fa male a nessuno”, titola in prima pagina il quotidiano “La Verità” riportando le parole di Anna Falchi. La showgirl, impegnata alla conduzione de “I Fatti Vostri”, dopo le polemiche non arretra e conferma le sue posizioni sul catcalling (molestie, verbali e gestuali, subite dalle donne da parte di sconosciuti per strada o in luoghi pubblici, ndr). “Per il catcalling sono stata anche contestata. L’ho sdoganato perché è un gesto spontaneo, un complimento spontaneo che non nuoce a nessuno se fine a sé stesso. Questo può far piacere a tutti, lo dicevo in questo senso”, ribadisce Falchi al quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

