Il castiglionese Paolo Lucci in gara al Rally del Marocco

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025

L'edizione 2025 del “Rallye du Maroc”, prova conclusiva del Rally Raid Championship, vede in gara il castiglionese Paolo Lucci, impegnato nell'ultimo importante test di avvicinamento alla “gara delle gare”, la mitica Dakar che anche quest’anno si svolgerà in Arabia Saudita con partenza nei primi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

