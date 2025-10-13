Il castiglionese Paolo Lucci in gara al Rally del Marocco
L'edizione 2025 del “Rallye du Maroc”, prova conclusiva del Rally Raid Championship, vede in gara il castiglionese Paolo Lucci, impegnato nell'ultimo importante test di avvicinamento alla “gara delle gare”, la mitica Dakar che anche quest’anno si svolgerà in Arabia Saudita con partenza nei primi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: castiglionese - paolo
Gli interventi pubblici del capogruppo in consiglio comunale del gruppo Rinascimento Castiglionese, Paolo Brandi Vai su Facebook
Via Castiglione, #Bologna [by Paolo Monti] - X Vai su X
Paolo Lucci, il centauro castiglionese partecipa per la quarta volta alla Dakar - Arezzo, 3 gennaio 2025 – “Sono per la quarta volta sul podio di partenza della Dakar Rally ed è sempre una grandissima emozione! Si legge su lanazione.it
Paolo Lucci partecipa alla Dakar - Manca poco più di un mese all’inizio del rally più affascinante ed estremo del mondo, e il ... lanazione.it scrive