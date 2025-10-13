Il caso Sessa spacca il governo

Il governo è entrato in fibrillazione sul Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, ovvero sul ruolo (ma sarebbe meglio dire sui molti ruoli) del suo presidente Massimo Sessa. Da una parte Giorgia Meloni e Matteo Salvini, per una volta non in contrapposizione tra loro, sono uniti nel denunciare un caso di incompatibilità lampante e di arroganza burocratica. Dall’altra Andrea Abodi, che lo scorso settembre ha nominato Sessa commissario straordinario per gli stadi in vista delle partite di Euro 32 che si giocheranno in Italia. Decisione costata al ministro dello Sport una pioggia di critiche, e che ora lo vede costretto a difendere una nomina che dentro l’esecutivo non ha convinto nessuno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il caso Sessa spacca il governo

In questa notizia si parla di: caso - sessa

Lutto a Lauro di Sessa per la scomparsa di Antonio Asigno 67 anni, uomo perbene ed apprezzato esercente commerciale. Antonio è stato un marito, amico e padre esemplare. Generazione Aurunca invia le condoglianze alla famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Caso Almasri, tensione governo-magistratura. Richiesta di autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovani - Roma 5 agosto 2025 – "Negli atti inviati si chiede l'autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio". Riporta quotidiano.net

Caso Almasri, l’opposizione attacca Meloni: "Governo ha mentito al Parlamento" - Mentre la premier Giorgia Meloni ha definito “surreale” la richiesta di autorizzazione per tre ministri sul caso Almasri, Pd, M5S e Avs accusano il governo di aver mentito al Parlamento e ... Come scrive it.euronews.com