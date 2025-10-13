Il caso Rupnik è il simbolo della Chiesa che fatica a confrontarsi con gli abusi
AGI - Il caso Rupnik rappresenta una delle vicende più complesse e dolorose per la Chiesa cattolica contemporanea perchè intreccia la dimensione spirituale e artistica con accuse di gravità estrema riguardo a presunti abusi sessuali, spirituali e di potere ai danni di persone sottoposte all'autorità del loro abusatore. Chi è Marko Ivan Rupnik?. A essere accusato di questi crimini è un ex gesuita sloveno, Marko Ivan Rupnik, noto per i suoi mosaici presenti in numerosi santuar i e chiese nel mondo e per la sua influenza nel campo dell'arte sacra. È stato accusato da diverse religiose di abusi psicologici, spirituali e sessuali avvenuti tra gli anni Novanta e Duemila in contesti comunitari legati al Centro Aletti da lui fondato a Roma. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: caso - rupnik
Caso Rupnik, scelti i giudici del processo sulle molestie dell’ex gesuita. L’avvocata delle vittime: «Aspettano da anni: è ora di cominciare»
Badilla. Il Prefetto Iannone, un anno fa, delineò con precisione le norme violate e stravolte nel caso Rupnik #rupnik #MiL #mtl — Per leggere il post di #Messainlatino CLICCARE QUI : https://ift.tt/8ltSJk0 - X Vai su X
Ora il caso Rupnik è pure un film, "Suore contro il Vaticano", presentato a un festival in Canada; alcune sue vittime vi raccontano gli abusi subiti. Ma forse la replica migliore sarà il 13 ottobre a Roma, quando finalmente ini - facebook.com Vai su Facebook
Abusi, il Vaticano ci ricasca e usa le opere di padre Rupnik, (accusato di abusi da decine di donne) come strumento liturgico - Mentre sono in corso serrati dibattiti in diverse conferenze episcopali se distruggere o meno le opere musive d'arte sacra dell'ex ... Secondo ilmessaggero.it
Vaticano, il caso Rupnik è una bomba a orologeria: a Lourdes ci sono vittime di violenza offese per i mosaici del prete abusatore - L'ex gesuita e presunto abusatore seriale di donne religiose dopo lunghe battaglie interne l'anno scorso è stato cacciato dall'Ordine dei Gesuiti. Riporta ilmessaggero.it