Il caso Rupnik è il simbolo della Chiesa che fatica a confrontarsi con gli abusi

Agi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Il caso Rupnik rappresenta una delle vicende più complesse e dolorose per la Chiesa cattolica contemporanea perchè intreccia la dimensione spirituale e artistica con accuse di gravità estrema riguardo a presunti abusi sessuali, spirituali e di potere ai danni di persone sottoposte all'autorità del loro abusatore. Chi è Marko Ivan Rupnik?. A essere accusato di questi crimini è un ex gesuita sloveno, Marko Ivan Rupnik, noto per i suoi mosaici presenti in numerosi santuar i e chiese nel mondo e per la sua influenza nel campo dell'arte sacra. È stato accusato da diverse religiose di abusi psicologici, spirituali e sessuali avvenuti tra gli anni Novanta e Duemila in contesti comunitari legati al Centro Aletti da lui fondato a Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

il caso rupnik 232 il simbolo della chiesa che fatica a confrontarsi con gli abusi

© Agi.it - Il caso Rupnik è il simbolo della Chiesa che fatica a confrontarsi con gli abusi

In questa notizia si parla di: caso - rupnik

Caso Rupnik, scelti i giudici del processo sulle molestie dell’ex gesuita. L’avvocata delle vittime: «Aspettano da anni: è ora di cominciare»

Abusi, il Vaticano ci ricasca e usa le opere di padre Rupnik, (accusato di abusi da decine di donne) come strumento liturgico - Mentre sono in corso serrati dibattiti in diverse conferenze episcopali se distruggere o meno le opere musive d'arte sacra dell'ex ... Secondo ilmessaggero.it

Vaticano, il caso Rupnik &#232; una bomba a orologeria: a Lourdes ci sono vittime di violenza offese per i mosaici del prete abusatore - L'ex gesuita e presunto abusatore seriale di donne religiose dopo lunghe battaglie interne l'anno scorso è stato cacciato dall'Ordine dei Gesuiti. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Rupnik 232 Simbolo