AGI - Il caso Rupnik rappresenta una delle vicende più complesse e dolorose per la Chiesa cattolica contemporanea perchè intreccia la dimensione spirituale e artistica con accuse di gravità estrema riguardo a presunti abusi sessuali, spirituali e di potere ai danni di persone sottoposte all'autorità del loro abusatore. Chi è Marko Ivan Rupnik?. A essere accusato di questi crimini è un ex gesuita sloveno, Marko Ivan Rupnik, noto per i suoi mosaici presenti in numerosi santuar i e chiese nel mondo e per la sua influenza nel campo dell'arte sacra. È stato accusato da diverse religiose di abusi psicologici, spirituali e sessuali avvenuti tra gli anni Novanta e Duemila in contesti comunitari legati al Centro Aletti da lui fondato a Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

Il caso Rupnik è il simbolo della Chiesa che fatica a confrontarsi con gli abusi