Si è manifestata in queste ore l'ipotesi che il fascicolo per l'omicidio di Chiara Poggi, riaperto dalla procura di Pavia e sul quale sta lavorando il procuratore Fabio Napoleone, possa passare alla procura di Brescia. Questa è stata l'ipotesi paventata dall'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex pm Mario Venditti, indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari perché, secondo l'accusa, avrebbe potuto favorire l'archiviazione di Andrea Sempio, indagato a sua volta a Pavia per l'omicidio Poggi. Ma secondo l'avvocato Carlo Taormina questa possibilità potrebbe non concretizzarsi.. " Penso che una volta che un'attività di indagine compiuta nel nuovo procedimento pavese contro Andrea Sempio abbia determinato l'acquisizione di una notizia di reato su un magistrato, Mario Venditti, e giustamente sono stati trasmessi gli atti alla procura competente di Brescia, questa attività di trasmissione degli atti ha un effetto trascinamento su tutte le indagini connesse ", ha dichiarato l'avvocato Aiello del corso di una conferenza stampa convocata a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il caso può non passare a Brescia". La tesi di Taormina su Garlasco