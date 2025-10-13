Il caso delle mense scolastiche la ‘Gazzoli’ respinge le accuse Il servizio risulta eccellente

Massa, 13 ottobre 2025 – La società Gazzoli e soci srl, concessionaria del servizio mensa scolastica del comune di Massa, risponde agli attacchi formulati dal segretario provinciale della Cgil Nicola Del Vecchio e lo fa punto per punto. “Le informazioni non corrette risultano le seguenti: ’Il servizio mensa finisce nell’occhio del ciclone’, al contrario, il servizio mensa scolastica del comune di Massa sta funzionando in maniera eccellente come di consueto. In particolare, su oltre 2100 iscritti al servizio, circa 2000 stanno tranquillamente utilizzando l’Applicazione “comunicapp” (scaricabile direttamente dal web), sia per effettuare i previsti versamenti, sia per segnalare l’assenza del proprio figlioa, con manifesta soddisfazione e maggiore comodità rispetto i sistemi in vigore e ricevendo, quando richiesta, assistenza in tempo reale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

