Il caso del conducente di un bus arrestato a Milano perché ricercato nelle Filippine | rischia fino a 20 anni

Alla stazione di bus di Lampugnano (Milano) è stato arrestato il conducente di un pullman diretto ad Amsterdam: era ricercato per avere derubato un portavalori nel 2023 nelle Filippine per un valore di circa 50mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caso - conducente

Si infittisce il caso dell'incidente stradale a Fiumicino, alle porte di Roma, in cui è morta Simona Bortoletto, investita da un'auto mentre camminava con il figlio di 8 anni, rimasto illeso. La donna di 34 anni conosceva il conducente della Smart che martedì sera 2 Vai su Facebook

Il caso del conducente di un bus arrestato a Milano perché ricercato nelle Filippine: rischia fino a 20 anni - Alla stazione di bus di Lampugnano (Milano) è stato arrestato il conducente di un pullman diretto ad Amsterdam: era ricercato per avere derubato un portavalori ... Riporta fanpage.it

Inveisce contro il conducente del bus quando gli viene chiesto di esibire il biglietto, poi prende di mira i passeggeri. Arrestato - Un uomo di origine marocchina va in escandescenza a bordo dell'autobus dell'Actv, il conducente ferma il mezzo e chiama la polizia. Si legge su ilgazzettino.it