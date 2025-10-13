Il camionista che invece di consegnare alla Lidl rubava attrezzi e prodotti alimentari dai bancali

Trapani, batterie, tosaerba, livelle laser e altri attrezzi, oltre a migliaia di euro di prodotti alimentari. Una vera e propria succursale di un supermercato, ma con merce rubata direttamente dai bancali. Le perquisizioniÈ stato arrestato nella giornata di domenica 12 un 40enne, autista di una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

