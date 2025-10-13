Il brutto della diretta
Diciassette arrestati a Oslo prima della partita tra Norvegia e Israele. Un migliaio di manifestanti Pro Pal ha cercato di forzare il blocco della polizia, ha accerchiato un tifoso con bandiera israeliana poi protetto dalle forze dell'ordine, la protesta accetta solo gli accordi di guerra, fumogeni e slogan contro il «genocidio», una grande bandiera palestinese è stata stesa lungo la curva, con lo striscione «lasciate vivere i bambini». Un pacifico invasore è entrato sul campo di gioco, indossando una maglietta con la scritta «Free Gaza», gli spettatori dell'Ullevaal lo hanno accolto tra fischi e insulti ma le immagini sono state oscurate ai telespettatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
LIVE Arnaldi-Bonzi 7-6, 3-6, 4-5, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: sono dieci le chance sfumate, che brutto match dell’azzurro!
LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano 45-33, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: brutto finale di quarto per i milanesi
Mara Venier rimprovera Evelina Sgarbi in diretta: “Appare brutto quello che fai, tuo padre è in difficoltà”
Che brutto Napoli in questo primo tempo: sotto 2-0 a San Siro! Siamo in diretta sul Canale 16 per i commenti - facebook.com Vai su Facebook
Jacobo Ramòn lascia il Como in dieci Brutto fallo ed espulsione diretta in #ComoGenoa #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X
