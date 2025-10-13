il brutto della diretta

Diciassette arrestati a Oslo prima della partita tra Norvegia e Israele. Un migliaio di manifestanti Pro Pal ha cercato di forzare il blocco della polizia, ha accerchiato un tifoso con bandiera israeliana poi protetto dalle forze dell'ordine, la protesta accetta solo gli accordi di guerra, fumogeni e slogan contro il «genocidio», una grande bandiera palestinese è stata stesa lungo la curva, con lo striscione «lasciate vivere i bambini». Un pacifico invasore è entrato sul campo di gioco, indossando una maglietta con la scritta «Free Gaza», gli spettatori dell'Ullevaal lo hanno accolto tra fischi e insulti ma le immagini sono state oscurate ai telespettatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

