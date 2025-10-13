Il borgo più buio d'Italia con tre mesi di oscurità e uno specchio solare per catturare la luce

In Italia esiste un borgo dove la luce solare sparisce per 3 lunghi mesi, da novembre a febbraio. Nel 2006, però, gli abitanti hanno avuto un'idea che ha cambiato tutto: hanno trovato un modo per far arrivare la luce del sole anche nel loro piccolo borgo. Ecco come il comune piemontese di Viganella riceve la luce solare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

