Il borgo più buio d'Italia con tre mesi di oscurità e uno specchio solare per catturare la luce

In Italia esiste un borgo dove la luce solare sparisce per 3 lunghi mesi, da novembre a febbraio. Nel 2006, però, gli abitanti hanno avuto un'idea che ha cambiato tutto: hanno trovato un modo per far arrivare la luce del sole anche nel loro piccolo borgo. Ecco come il comune piemontese di Viganella riceve la luce solare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: borgo - buio

Ancora buio, un poco di nebbia, nei vialetti del borgo, solo i gatti giocano. Arrivi luce e rechi al tempo, la facoltà di sorridere. E' sabato. - X Vai su X

Caccamo: Quando il Medioevo si Accende di Magia Fiabesco e potente: il Castello di Caccamo, uno dei più grandi della Sicilia, si illumina al crepuscolo, emergendo maestoso dal buio. L'oro delle sue mura normanne e il tappeto di luci del borgo si scontr - facebook.com Vai su Facebook

Il borgo più buio d’Italia, con tre mesi di oscurità e uno specchio solare per catturare la luce - Nel 2006, però, gli abitanti hanno avuto un’idea che ha cambiato tutto: hanno trovato un modo per far ... Si legge su fanpage.it

Questo è il borgo più buio d’Italia: si vive 3 mesi senza sole (grazie a uno specchio gigante) - Immaginate di svegliarvi una mattina di novembre e sapere che per i prossimi tre mesi il sole sarà solo un ricordo. greenme.it scrive